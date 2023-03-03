Статус ветеранов боевых действий, предусматривающий предоставление ряда льгот и выплат, должны получить все участники спецоперации. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с "Народными новостями".
Эксперт отметил, что равные социальные гарантии должны получить все защитники Донбасса. Собеседник издания считает, что той социальной поддержки, которая есть сейчас в стране, ветеранам недостаточно.
Льгот там немного, так что страна не разорится, заключил Литовкин.
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