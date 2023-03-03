Литовкин: все защитники Донбасса должны получить равные социальные гарантии

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Статус ветеранов боевых действий, предусматривающий предоставление ряда льгот и выплат, должны получить все участники спецоперации. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с "Народными новостями".

Эксперт отметил, что равные социальные гарантии должны получить все защитники Донбасса. Собеседник издания считает, что той социальной поддержки, которая есть сейчас в стране, ветеранам недостаточно.

Льгот там немного, так что страна не разорится, заключил Литовкин.