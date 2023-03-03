Командир легендарного батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский рассказал, какой ему виделась желательная последовательность событий после признания ДНР и ЛНР Россией.
По словам комбата, он представлял, что Россия признает республики Донбасса, введёт ограниченный контингент для их защиты и "замрёт".
Были бы, конечно, крики возмущений, публичные акции, санкции и вся "атрибутика", но Украина оказалась бы поставлена в патовое положение: начинать первой, или "громко булькать", объяснил он.
"Отлично зная особенности политической Украины, я был уверен, что она никогда не решится напасть первой, а будучи давно и надёжно заражена вирусом саморазрушения, не имея канализации вовне, свою дурную энергию она вскоре (лет эдак через пару) повернёт внутрь себя, и тогда история с Крымом вполне вероятно повторилась бы", — написал комбат в своём Telegram-канале.
Он добавил, что гибели, мести и разрушений никто не хотел. Просто произошло бы то, что могло относительно бескровно произойти ещё в 2014 году.
Но планы часто не сбываются, были приняты те решения, которые были приняты. Наступили те последствия, которые наступили, это нужно принять, как случившееся, и идти до конца, заключил командир "Востока".
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