Ходаковский: была уверенность, что Украина никогда не решится напасть первой

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир легендарного батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский рассказал, какой ему виделась желательная последовательность событий после признания ДНР и ЛНР Россией.

По словам комбата, он представлял, что Россия признает республики Донбасса, введёт ограниченный контингент для их защиты и "замрёт".

Были бы, конечно, крики возмущений, публичные акции, санкции и вся "атрибутика", но Украина оказалась бы поставлена в патовое положение: начинать первой, или "громко булькать", объяснил он.

"Отлично зная особенности политической Украины, я был уверен, что она никогда не решится напасть первой, а будучи давно и надёжно заражена вирусом саморазрушения, не имея канализации вовне, свою дурную энергию она вскоре (лет эдак через пару) повернёт внутрь себя, и тогда история с Крымом вполне вероятно повторилась бы", — написал комбат в своём Telegram-канале.

Он добавил, что гибели, мести и разрушений никто не хотел. Просто произошло бы то, что могло относительно бескровно произойти ещё в 2014 году.

Но планы часто не сбываются, были приняты те решения, которые были приняты. Наступили те последствия, которые наступили, это нужно принять, как случившееся, и идти до конца, заключил командир "Востока".