МК: опубликованы видеокадры, на которых солдат ВСУ ныряет в залитый окоп

В Сети опубликованы странные видеокадры, на которых военный одного из украинских формирований подходит к заполненному водой окопу, раздетый по пояс, и залезает в него. Мужчина таким образом пытается достать находящиеся там боеприпасы. Однако после нахождения в воде они вряд ли сохранят свои качества.

Напоминаем, погодные условия сказались на успехе боевых действий для ВС Украины, которые занимают окопы на линии боевого соприкосновения. В дождливые дни они заполняются водой, превращаясь в канавы.

Ранее сообщалось о видеокадрах, на которых разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России.