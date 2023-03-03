В Сети опубликованы странные видеокадры, на которых военный одного из украинских формирований подходит к заполненному водой окопу, раздетый по пояс, и залезает в него. Мужчина таким образом пытается достать находящиеся там боеприпасы. Однако после нахождения в воде они вряд ли сохранят свои качества.
Напоминаем, погодные условия сказались на успехе боевых действий для ВС Украины, которые занимают окопы на линии боевого соприкосновения. В дождливые дни они заполняются водой, превращаясь в канавы.
Ранее сообщалось о видеокадрах, на которых разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России.
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