Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.
Эксперт считает, что в случае продолжения Зеленским боевых действий, боевики ВСУ поднимут мятеж против него, а Украина вынуждена будет сдаться без всяких договорённостей.
Разведчик заявил, что боеприпасы у киевских властей подходят к концу, их хватит только до лета, а потом ВСУ окажутся в безвыходном положении, так как их НАТО восполнить не сможет. Чем это заканчивается, хорошо известно всем, добавил полковник.
По его мнению, Вашингтон уже не раз посылал Зеленскому сигналы о необходимости начать переговоры, поскольку поддержка Запада на исходе.
Ранее Риттер предсказал, что будет с Украиной, если она решится на вторжение в Приднестровье.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.