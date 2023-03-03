Скотт Риттер: ВСУ могут поднять восстание против Зеленского из-за провалов на фронте

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

Эксперт считает, что в случае продолжения Зеленским боевых действий, боевики ВСУ поднимут мятеж против него, а Украина вынуждена будет сдаться без всяких договорённостей.

Разведчик заявил, что боеприпасы у киевских властей подходят к концу, их хватит только до лета, а потом ВСУ окажутся в безвыходном положении, так как их НАТО восполнить не сможет. Чем это заканчивается, хорошо известно всем, добавил полковник.

По его мнению, Вашингтон уже не раз посылал Зеленскому сигналы о необходимости начать переговоры, поскольку поддержка Запада на исходе.

Ранее Риттер предсказал, что будет с Украиной, если она решится на вторжение в Приднестровье.