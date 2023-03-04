Okaz: военный конфликт на Украине завершится разделом территории страны между Россией и США

Автор Okaz Мохаммед аль-Саид высказал предположение о том, чем закончится украинский конфликт. Он полагает, что абсолютной победы ни одной из его сторон не будет, а сценарий станет корейским. Соединённые Штаты Америки и Россия разделят между собой Незалежную.

"Несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, между украинским и корейским конфликтами есть схожие черты. Противники те же — Соединенные Штаты и Россия, как и позиции мирового сообщества и политика подстрекательства, которую Вашингтон использует против своих врагов. Соперничество Америки и России обусловлено стратегическими интересами и стремлением установить новый мировой порядок", — пишет автор в своём материале.

Он отметил, когда Россия встала на защиту Донбасса, это вылилось в широкомасштабный конфликт. Практически то же самое произошло и в Корее, когда в 45-м году США и СССР решили разделить полуостров по 38-й параллели северной широты. Корейская война длилась три года, но никто в ней не победил. Стороны подписали временное перемирие, которое перешло в постоянное в 1953 году.

"Оно способствовало установлению демилитаризованной зоны шириной около трех километров, которая существует и по сей день. Перемирие не нарушалось на протяжении 70 лет. Война не закончилась, корейцы всё ещё настороже", — напоминает Мохаммед аль-Саид.

Вашингтон мечется между двух огней в вопросе с Украиной: с одной стороны, он не хочет победы Москвы, с другой — не хочет видеть её унизительного поражения, считает автор. Поэтому украинский конфликт может закончиться перемирием, аналогичным итогу Корейской войны. В результате Россия получит четыре региона, а оставшаяся часть Незалежной станет передовой базой США. Не будет ни победы, ни поражения, заключил обозреватель.