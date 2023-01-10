Военкор Сладков заявил, что России не подходит "корейский вариант" на Украине

Россию не устроит "корейский сценарий" завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, Москва ведёт борьбу в Донбассе не за новые территории, а за освобождение русского народа от западного влияния. Также одной из задач российской армии является уничтожение нацистского режима, указал Сладков.

"России нужна нейтральная, свободно развивающаяся Украина и безопасность наших границ", — написал он в своём Telegram-канале.