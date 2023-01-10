Россию не устроит "корейский сценарий" завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, Москва ведёт борьбу в Донбассе не за новые территории, а за освобождение русского народа от западного влияния. Также одной из задач российской армии является уничтожение нацистского режима, указал Сладков.
"России нужна нейтральная, свободно развивающаяся Украина и безопасность наших границ", — написал он в своём Telegram-канале.
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