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Военкор Сладков заявил, что России не подходит "корейский вариант" на Украине

Силовые структуры

Россию не устроит "корейский сценарий" завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, Москва ведёт борьбу в Донбассе не за новые территории, а за освобождение русского народа от западного влияния. Также одной из задач российской армии является уничтожение нацистского режима, указал Сладков.

"России нужна нейтральная, свободно развивающаяся Украина и безопасность наших границ", — написал он в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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