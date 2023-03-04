Спикер ВСУ Череватый прокомментировал подрыв двух важных мостов под Бахмутом

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер восточной группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый прокомментировал подрыв двух важных мостов под Бахмутом (Артёмовском), которые вчера взорвали украинские военные.

По словам представителя киевского военного командования, объекты критической инфраструктуры уничтожаются в шквале боевых действий.

Он также добавил в эфире телемарафона, что более чем годовой опыт позволяет ВСУ перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на наносимый вред инфраструктуре.

В общем спикер охарактеризовал ситуацию как тяжёлую, но контролируемую. Эпицентром военных действий он назвал Бахмут (Артёмовск).