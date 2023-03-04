Командование ВСУ приказало покинуть Артёмовск до 6 марта солдатам 24-й и 63-й механизированных бригад, 21-го мотопехотного батальона и 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии из-за больших потерь.
Военнослужащие обязаны собрать всё уцелевшее оружие, которое можно перевезти на лёгкой технике. Отступление будет проходить небольшими группами численностью до взвода с интервалом в 25 минут. Об этом сообщили корреспонденты "Военной хроники".
"Тяжёлая и серьёзно повреждённая техника этих подразделений будет оставлена из-за опасений авиаударов ВКС РФ и артиллерии, а выход крупными группами (ротами и батальонами) будет запрещён", — отметили военкоры.
В Артёмовске остаются подразделения 93-й механизированной бригады, которые не выходят на связь, и части 241-й бригады территориальной обороны. В качестве подкрепления в регион могут быть направлены оставшиеся части 4-й и 17-й танковых бригад.
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