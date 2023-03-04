Подразделения ВСУ с наибольшими потерями отступают из Артёмовска

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ приказало покинуть Артёмовск до 6 марта солдатам 24-й и 63-й механизированных бригад, 21-го мотопехотного батальона и 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии из-за больших потерь.

Военнослужащие обязаны собрать всё уцелевшее оружие, которое можно перевезти на лёгкой технике. Отступление будет проходить небольшими группами численностью до взвода с интервалом в 25 минут. Об этом сообщили корреспонденты "Военной хроники".

"Тяжёлая и серьёзно повреждённая техника этих подразделений будет оставлена из-за опасений авиаударов ВКС РФ и артиллерии, а выход крупными группами (ротами и батальонами) будет запрещён", — отметили военкоры.

В Артёмовске остаются подразделения 93-й механизированной бригады, которые не выходят на связь, и части 241-й бригады территориальной обороны. В качестве подкрепления в регион могут быть направлены оставшиеся части 4-й и 17-й танковых бригад.