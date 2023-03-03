Боевики украинской армии начали взрывать железнодорожные и автомобильные мосты в Артёмовске для того, чтобы замедлить продвижение ВС РФ вглубь города. Об этом сообщили военные корреспонденты RT.
Мост через реку Бахмутку в северо-восточной части Артёмовска разрушен, также уничтожен автомобильный мост, который соединял город с окрестностями — Часовым Яром, Богдановкой и Калиновкой.
По данным военкоров, ВСУ взрывают мосты из-за страха потери крупных арсеналов с вооружениями. Украинские боевики опасаются, что ВС РФ могут захватить тысячи противотанковых ракет, гранатомёты, а также средства спутниковой разведки и связи.
"По предварительным данным, эти вооружения с начала специальной военной операции размещались в промзоне завода "Цветмет" (БЗОЦМ), троллейбусного депо и электротехнического завода", — отметили военкоры.
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