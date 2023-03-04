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Ходаковский разоблачил миномётчиков на СВО, которые делали из мин болванки

1:00
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о том, как военнослужащие на СВО наносят своими действиями ущерб российской армии.

Ходаковский разоблачил миномётчиков на СВО, которые делали из мин болванки

Ходаковский рассказал, как он выел на чистую воду миномётчиков, которые неправильно расходовали мины. Комбат "Востока" обратил внимание на то, что мины подозрительно быстро заканчиваются.

Военачальник выяснил, что военнослужащие усиливали мощность заряда одной мины за счёт другой.

"Миномётчики берут и обдирают другую мину, превращая её в болванку, чтобы можно было бить с более дальней позиции, навешивая дополнительные пороха", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Он поведал также о взрыве грузовика с комплектом боеприпасов. Инцидент, по словам Ходаковского, произошёл из-за того, что солдаты поленились рыть под БК укрытие.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, как военные саботируют приказы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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