Ходаковский назвал человеческий фактор основным в зоне военных действий

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что поведенческий или человеческий фактор является основным в зоне военных действий. Об этом эксперт рассказал в своём микроблоге.

Комбат поделился, что своих подчинённых учит воевать не так, как желательно, а так, как человек может, основываясь на том, что он уже видит.

"Можно разработать самую разумную тактику, но человек или применит её, или нет", — отмечает Ходаковский.

Характер поведения военнослужащего определяют лень, страх, низкая мотивированность. Можно заставить бойца меняться, но важно понимать, насколько он готов прогибаться под давлением.

Ходаковский неоднократно наблюдал, как военные бодро рапортуют под пристальным взглядом командира, а потом саботируют приказы, придумывая разные оправдания. Хотя настоящая причина кроется в том, что человек не смог преодолеть страх или лень.

"Но, безусловно, за всем стоит понимание человеком двух простых вопросов: что он делает на войне и зачем ему рисковать собой. Если он чётко осознаёт ответы на эти вопросы и согласен с ними, тогда базовые инстинкты уступают. Если нет, то либо железная воля командира плюс разумный подход, либо война не воюется", — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года.