Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советник офиса Зеленского Подоляк прямо заявил, что СВО закончится в 2023
Боевики 57-й бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на действия командования в зоне СВО на Украине
Симоньян о раненом мальчике Фёдоре из Брянской области: пешком проходил 13 км, чтобы попасть в школу
Bild": переброска "самолёта Судного дня" в Европу — сигнал для Путина
РВ: снайпер ВС РФ с первого выстрела уничтожил боевика ВС Украины в зоне СВО
Эвакуированный из Артёмовска пенсионер Марченко обвинил снайпершу ВСУ в убийстве своей жены
РВ: "Отважные" скрытно подобрались к позициям десантников ВСУ под Кременной
Newsweek: страны Запада испугались возможностей флота ВМФ РФ
Медведев назвал троллингом заявления о строительстве немецкого танкового завода Rheinmetall на Украине

Ходаковский назвал человеческий фактор основным в зоне военных действий

1:32
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что поведенческий или человеческий фактор является основным в зоне военных действий. Об этом эксперт рассказал в своём микроблоге.

Ходаковский назвал человеческий фактор основным в зоне военных действий

Комбат поделился, что своих подчинённых учит воевать не так, как желательно, а так, как человек может, основываясь на том, что он уже видит.

"Можно разработать самую разумную тактику, но человек или применит её, или нет", — отмечает Ходаковский.

Характер поведения военнослужащего определяют лень, страх, низкая мотивированность. Можно заставить бойца меняться, но важно понимать, насколько он готов прогибаться под давлением.

Ходаковский неоднократно наблюдал, как военные бодро рапортуют под пристальным взглядом командира, а потом саботируют приказы, придумывая разные оправдания. Хотя настоящая причина кроется в том, что человек не смог преодолеть страх или лень.

"Но, безусловно, за всем стоит понимание человеком двух простых вопросов: что он делает на войне и зачем ему рисковать собой. Если он чётко осознаёт ответы на эти вопросы и согласен с ними, тогда базовые инстинкты уступают. Если нет, то либо железная воля командира плюс разумный подход, либо война не воюется", — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ракета "Изделие 305" откроет новые возможности для ВКС РФ в ходе СВО на Украине

Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.

Российская ракета "Изделие 305" открывает новые возможности ВКС РФ в ходе СВО на Украине
Шурыгин заявил о численности подразделений ВСУ для весеннего контрнаступления
Известна численность армии Украины, которую планируют задействовать в весеннем наступлении — Шурыгин
В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
Что будет после взятия Бахмута? Уже можно прогнозировать
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Дмитрий Ермак прокомментировал участие Канахина в теракте ДРГ под Брянском
Места для могил украинских военных закончились в Харькове
Места для могил украинских военных закончились в Харькове
Последние материалы
Симоньян о раненом мальчике Фёдоре из Брянской области: пешком проходил 13 км, чтобы попасть в школу
Bild": переброска "самолёта Судного дня" в Европу — сигнал для Путина
РВ: снайпер ВС РФ с первого выстрела уничтожил боевика ВС Украины в зоне СВО
Ходаковский назвал человеческий фактор основным в зоне военных действий
Эвакуированный из Артёмовска пенсионер Марченко обвинил снайпершу ВСУ в убийстве своей жены
РВ: "Отважные" скрытно подобрались к позициям десантников ВСУ под Кременной
Newsweek: страны Запада испугались возможностей флота ВМФ РФ
Медведев назвал троллингом заявления о строительстве немецкого танкового завода Rheinmetall на Украине
Офицер разведки США Скотт Риттер: правоту Путина про украинский национализм скрывает Запад
Обозреватель Okaz заявил о разделе территории Украины между Россией и США по итогам конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников