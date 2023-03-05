Русские войска сменили тактику в Бахмуте (Артёмовске). Теперь они не не стремятся окружить город, а пытаются оттеснить вооружённые силы Украины (ВСУ) из него. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман.
По его словам, тактика у российских сил изменилась за последние сутки. И теперь они не так активно окружают Бахмут с севера и юга, а вытесняют ВСУ из города.
"Они начали давить шаг за шагом с востока на запад, продвигаясь в городе. Сейчас идут бои, держим оборону", — сообщил аналитик.
Ранее заместитель командира батальона Нацгвардии Владимир Назаренко признал успехи армии РФ в Бахмуте. Обстановку там он охарактеризовал как очень сложную.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.