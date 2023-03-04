Командир ВСУ Назаренко описал обстановку в Бахмуте: "Каждый час как ад"

Заместитель командира батальона Нацгвардии Украины Владимир Назаренко охарактеризовал обстановку на самом горячем участке фронта в Донбассе — в Бахмуте (Артёмовске).

"Каждый час в Бахмуте сейчас — как ад", — заявил военный в эфире телеканала "Киев 24".

Он также признал, что российские войска добились успеха на севере и северо-западе от Бахмута. Но, по его словам, солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) "дают отпор", и за последние несколько дней линия фронта стабилизировалась.

Назаренко также заявил, что войска РФ не форсировали реку Бахмутка, а центр города остается под контролем украинских сил. При этом он признал, что боеприпасов у россиян всё равно больше.