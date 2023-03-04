Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что не собирается уезжать из России
В Германию прибыли 90 американских БТР Stryker для Украины
Западное СМИ впервые увидело нацистов на Украине
Вступивший в ВСУ журналист из Донецка признал в эфире Крым, Донбасс и Киев территорией РФ
NYP: Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать Украину
Телеведущего Антона Красовского сняли с рейса "Аэрофлота" Москва-Ташкент: Будьте вы прокляты!
Мальчик Фёдор рассказал о нападении диверсантов: "Начали стрелять по машине"
РИА Новости: опубликованы видеокадры поражения танка ВСУ первым снарядом из РСЗО "Град" ВС РФ
Спикер ВСУ Череватый прокомментировал подрыв двух важных мостов под Бахмутом

Командир ВСУ Назаренко описал обстановку в Бахмуте: "Каждый час как ад"

Силовые структуры

Заместитель командира батальона Нацгвардии Украины Владимир Назаренко охарактеризовал обстановку на самом горячем участке фронта в Донбассе — в Бахмуте (Артёмовске).

Командир ВСУ Назаренко описал обстановку в Бахмуте: "Каждый час как ад"

"Каждый час в Бахмуте сейчас — как ад", — заявил военный в эфире телеканала "Киев 24".

Он также признал, что российские войска добились успеха на севере и северо-западе от Бахмута. Но, по его словам, солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) "дают отпор", и за последние несколько дней линия фронта стабилизировалась.

Назаренко также заявил, что войска РФ не форсировали реку Бахмутка, а центр города остается под контролем украинских сил. При этом он признал, что боеприпасов у россиян всё равно больше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ракета "Изделие 305" откроет новые возможности для ВКС РФ в ходе СВО на Украине

Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.

Российская ракета "Изделие 305" открывает новые возможности ВКС РФ в ходе СВО на Украине
Шурыгин заявил о численности подразделений ВСУ для весеннего контрнаступления
Известна численность армии Украины, которую планируют задействовать в весеннем наступлении — Шурыгин
В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно
Шурыгин назвал сильные стороны ВСУ, которые они задействуют в весеннем наступлении
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Что будет после взятия Бахмута? Уже можно прогнозировать
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
Последние материалы
В Германию прибыли 90 американских БТР Stryker для Украины
Способы контроля стресса во время отпуска
Западное СМИ впервые увидело нацистов на Украине
Вступивший в ВСУ журналист из Донецка признал в эфире Крым, Донбасс и Киев территорией РФ
NYP: Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать Украину
Телеведущего Антона Красовского сняли с рейса "Аэрофлота" Москва-Ташкент: Будьте вы прокляты!
Мальчик Фёдор рассказал о нападении диверсантов: "Начали стрелять по машине"
РИА Новости: опубликованы видеокадры поражения танка ВСУ первым снарядом из РСЗО "Град" ВС РФ
Спикер ВСУ Череватый прокомментировал подрыв двух важных мостов под Бахмутом
Садальский сфотографировал себя с врачами и похвалил работу скорой помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников