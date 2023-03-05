New York Post: потеря Артёмовска нарушит всё снабжение украинской армии

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освобождение русскими войсками Артёмовска (Бахмута) нанесёт тяжелейший удар по снабжению украинской армии, уверены американские эксперты.

К тому же, потеря населённого пункта самым негативным образом скажется на моральном состоянии солдат ВСУ и украинских граждан.

"Потеря города вызовет проблемы со снабжением (армии. — Прим. ред.) Украины и станет первой крупной победой России за несколько месяцев", — пишет издание New York Post.

Авторы материала признают, что даже по самым оптимистичным прогнозам аналитиков из США украинским войскам придётся оставить Артёмовск в ближайшие дни, иначе крупная группировка ВСУ может попасть в "бахмутский котёл".