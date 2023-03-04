Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинцев шокировали слова Владимира Зеленского о бедственном положении ВСУ
Экс-глава военной миссии при ООН: Запад молчит о "Северных потоках": есть, что скрывать
РИА Новости: Иран последовал примеру России для спасения экономики
Архив Митрохина: советский перебежчик торговал секретами КГБ
В Израиле будут штрафовать за украинский флаг
Атака украинской ДРГ на Брянщину: боевики публикуют новые кадры
РИА Новости: Кишинев отказывается от молдавского языка
В ЕС признали, что отказ от российской нефти ведёт к разбалансировке рынка
ISW: ВС Украины готовят контролируемый отход из Артёмовска

Боевик ВСУ из Артёмовска: "Бахмут не крепость. Это могила для цвета нашей нации"

Силовые структуры

Украинский националист Павел Василенко, запертый армией России в Артёмовске (Бахмуте), пожаловался в соцсетях на плачевное положение гарнизона города.

Боевик ВСУ из Артёмовска: "Бахмут не крепость. Это могила для цвета нашей нации"

Он также сообщил, что для выхода из окружения нет приказы командования, да и возможность уже отсутствует.

"Бахмут-то не крепость... Это (проклятая. - Прим. ред.) могила для цвета нашей нации", - написал Василенко на своей странице, не выбирая выражений.

Боевик также посетовал, что простые украинцы отказываются поддерживать солдат ВСУ.

Ранее британские журналисты рассказали, что киевский режим объявил об эвакуации Купянска Харьковской области, так как украинские войска скоро покинут город.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно

Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.

Скотт Риттер: ВСУ могут поднять восстание против Зеленского из-за провалов на фронте
Шурыгин заявил о численности подразделений ВСУ для весеннего контрнаступления
Известна численность армии Украины, которую планируют задействовать в весеннем наступлении — Шурыгин
Ракета "Изделие 305" откроет новые возможности для ВКС РФ в ходе СВО на Украине
Что будет после взятия Бахмута? Уже можно прогнозировать
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Дмитрий Ермак прокомментировал участие Канахина в теракте ДРГ под Брянском
Места для могил украинских военных закончились в Харькове
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Последние материалы
Украинцев шокировали слова Владимира Зеленского о бедственном положении ВСУ
Боевик ВСУ из Артёмовска: "Бахмут не крепость. Это могила для цвета нашей нации"
Экс-глава военной миссии при ООН: Запад молчит о "Северных потоках": есть, что скрывать
РИА Новости: Иран последовал примеру России для спасения экономики
Архив Митрохина: советский перебежчик торговал секретами КГБ
В Израиле будут штрафовать за украинский флаг
Атака украинской ДРГ на Брянщину: боевики публикуют новые кадры
РИА Новости: Кишинев отказывается от молдавского языка
В ЕС признали, что отказ от российской нефти ведёт к разбалансировке рынка
ISW: ВС Украины готовят контролируемый отход из Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников