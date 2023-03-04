Боевик ВСУ из Артёмовска: "Бахмут не крепость. Это могила для цвета нашей нации"

Украинский националист Павел Василенко, запертый армией России в Артёмовске (Бахмуте), пожаловался в соцсетях на плачевное положение гарнизона города.

Он также сообщил, что для выхода из окружения нет приказы командования, да и возможность уже отсутствует.

"Бахмут-то не крепость... Это (проклятая. - Прим. ред.) могила для цвета нашей нации", - написал Василенко на своей странице, не выбирая выражений.

Боевик также посетовал, что простые украинцы отказываются поддерживать солдат ВСУ.

Ранее британские журналисты рассказали, что киевский режим объявил об эвакуации Купянска Харьковской области, так как украинские войска скоро покинут город.