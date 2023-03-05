Марочко: группа дезертиров ВСУ пытается скрыться от командования под Кременной

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) скрывается от командования группа солдат вооружённых сил Украины (ВСУ). Предположительно, это дезертиры, самовольно оставившие свои позиции, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС в воскресенье.

По его словам, разведка выявила южнее Кременной место скопления небольшой группы украинских боевиков. Они проводят мероприятия по маскировке и оборудуют место для проживания, но боевые действия не ведут.

"Обособленный образ жизни" группы даёт основания предположить, что это солдаты ВСУ, бросившие позиции, которые не хотят участвовать в сражениях, заметил собеседник издания.

Вчера появились сообщения, что в Курахово под Донецком прибыла группа иностранных наёмников из Днепропетровска в количестве около 100 человек.