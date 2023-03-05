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Марочко: группа дезертиров ВСУ пытается скрыться от командования под Кременной

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Силовые структуры

В районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) скрывается от командования группа солдат вооружённых сил Украины (ВСУ). Предположительно, это дезертиры, самовольно оставившие свои позиции, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС в воскресенье.

Марочко: группа дезертиров ВСУ пытается скрыться от командования под Кременной

По его словам, разведка выявила южнее Кременной место скопления небольшой группы украинских боевиков. Они проводят мероприятия по маскировке и оборудуют место для проживания, но боевые действия не ведут.

"Обособленный образ жизни" группы даёт основания предположить, что это солдаты ВСУ, бросившие позиции, которые не хотят участвовать в сражениях, заметил собеседник издания.

Вчера появились сообщения, что в Курахово под Донецком прибыла группа иностранных наёмников из Днепропетровска в количестве около 100 человек.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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