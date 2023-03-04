В Курахово на Марьинское направление прибыла группа иностранных наёмников из Днепропетровска в количестве около 100 человек. Среди них есть как отставные военные армий НАТО, так и действующие, временно пребывающие "в отпуске", которые воюют на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в соцсетях военные корреспонденты со ссылкой на данные разведки.
Эксперты предполагают, что прибывшие боевики будут задействованы для усиления украинских позиций и проведения диверсионно-разведывательных акций на Марьинском направлении, поскольку подразделения ВСУ, находящиеся там, понесли серьёзные потери в результате российских атак в последние дни.
Напомним, ожесточённые бои за населённый пункт Марьинка под Донецком продолжаются несколько месяцев. Посёлок практически полностью разрушен.
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ВСУ планируют задействовать около 140 тысяч военных в весеннем наступлении.