В Курахово под Донецком прибыли около ста иностранных наёмников из Днепропетровска

В Курахово на Марьинское направление прибыла группа иностранных наёмников из Днепропетровска в количестве около 100 человек. Среди них есть как отставные военные армий НАТО, так и действующие, временно пребывающие "в отпуске", которые воюют на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в соцсетях военные корреспонденты со ссылкой на данные разведки.

Эксперты предполагают, что прибывшие боевики будут задействованы для усиления украинских позиций и проведения диверсионно-разведывательных акций на Марьинском направлении, поскольку подразделения ВСУ, находящиеся там, понесли серьёзные потери в результате российских атак в последние дни.

Напомним, ожесточённые бои за населённый пункт Марьинка под Донецком продолжаются несколько месяцев. Посёлок практически полностью разрушен.