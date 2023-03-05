Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты РИА Новости рассказали об очередном успехе русской армии.
В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномёта пехоту ВСУ. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ.
"Противник понёс значительные потери", — отметил он в беседе с агентством.
Напоминаем, ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью прошлого года. ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил на данном участке фронта.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.