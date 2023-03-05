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РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ на Кременском направлении

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты РИА Новости рассказали об очередном успехе русской армии.

РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ на Кременском направлении

В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномёта пехоту ВСУ. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ.

"Противник понёс значительные потери", — отметил он в беседе с агентством.

Напоминаем, ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью прошлого года. ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил на данном участке фронта.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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