РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ на Кременском направлении

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты РИА Новости рассказали об очередном успехе русской армии.

В районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномёта пехоту ВСУ. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ.

"Противник понёс значительные потери", — отметил он в беседе с агентством.

Напоминаем, ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью прошлого года. ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил на данном участке фронта.