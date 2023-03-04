В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. Ситуация для ВСУ тяжёлая. Если командование киевских войск примет решение об отводе подразделений, "трагедии не будет". Об этом заявил украинский военный аналитик Пётр Черник. Его слова передаёт Военный медиа-центр в своём Telegram-канале.
Черник считает Бахмут стратегической точкой. Населённый пункт выступает потенциальным плацдармом для контрнаступления ВС Украины.
Ранее сообщалось о видеокадрах уничтожения военного ВСУ снайпером ВС России. Боец русской армии обнаружил противника и поразил его с первого раза.
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