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Украинский аналитик Черник допустил скорый вывод войск ВСУ из Артёмовска

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Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. Ситуация для ВСУ тяжёлая. Если командование киевских войск примет решение об отводе подразделений, "трагедии не будет". Об этом заявил украинский военный аналитик Пётр Черник. Его слова передаёт Военный медиа-центр в своём Telegram-канале.

Украинский аналитик Черник допустил скорый вывод войск ВСУ из Артёмовска

Черник считает Бахмут стратегической точкой. Населённый пункт выступает потенциальным плацдармом для контрнаступления ВС Украины.

Ранее сообщалось о видеокадрах уничтожения военного ВСУ снайпером ВС России. Боец русской армии обнаружил противника и поразил его с первого раза.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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