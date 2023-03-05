Россия представила свой ответ HIMARS на основе "Торнадо-С"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России представили ответ американским реактивным системам залпового огня HIMARS на основе отечественного РСЗО "Торнадо-С".

Об этом сообщил глава по внешнеэкономической деятельности НПО "Сплав" Максим Каспаров.

Он отметил, что блок системы управления высокоточного реактивного снаряда применяется в составе "Торнадо-С". Сюда входит автономная инерциальная система наведения, система наведения по ГЛОНАСС-GPS, а в комплексе они дают возможность серьёзно увеличить точность применения, отметил директор объединения.

Эти РСЗО для небольших стран являются стратегическим оружием. Решение о закупке "Торнадо-С" принимают уже на самом высоком уровне в разных странах.

"Продавая такие системы мы укрепляем свою позицию на мировом рынке вооружений и всегда имеем в виду, что у нас в кармане есть более продвинутые и эффективные системы", — подытожил Каспаров.