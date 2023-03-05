Для наступления на освобождённую часть Запорожской области вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят ударный кулак. Цель — выйти к побережью Азовского моря. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов со ссылкой на оперативные данные.
По словам политика, киевский режим формирует ударную группировку на южном направлении и готовит весеннее наступление, основной задачей которого будет рассечение группировки российских войск и перерезание сухопутного коридора в Крым.
Резервы украинской армии концентрируются в основном в Днепропетровской области, а также в оккупированной ВСУ части Запорожской области России. Туда переброшены уже порядка 12 тысяч человек, добавил собеседник издания.
Он назвал высокой вероятность того, что в конце марта — в начале апреля боевики ВСУ решатся пойти в наступление.
Ранее полковник ВСУ Пётр Черник раскрыл план Киева по захвату Крыма.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.