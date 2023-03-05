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"Военная хроника": на Марьинском направлении начались активные бои и попытки наступления ВС РФ

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Силовые структуры

На Марьинском направлении в районе населённого пункта Победа начались активные бои и попытки наступления российской армии Об этом сообщает в воскресенье вечером "Военная хроника" со ссылкой на источники с передовой.

"Военная хроника": на Марьинском направлении начались активные бои и попытки наступления ВС РФ

Издание отмечает, что одна из задач, которые стоят перед военными России на этом участке, — не просто подавить артиллерию противника, но и перерезать "лисьи тропы", по которым украинская пехота выводит на позиции орудия и подвозит снабжение.

Несколько взводных опорников на этом направлении уже уничтожено, но о физическом контроле говорить пока рано, пишут военкоры.

Ранее сегодня появились сообщения, что под Артёмовском разбита одна из самых боеспособных бригад ВСУ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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