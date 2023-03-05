"Военная хроника": на Марьинском направлении начались активные бои и попытки наступления ВС РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Марьинском направлении в районе населённого пункта Победа начались активные бои и попытки наступления российской армии Об этом сообщает в воскресенье вечером "Военная хроника" со ссылкой на источники с передовой.

Издание отмечает, что одна из задач, которые стоят перед военными России на этом участке, — не просто подавить артиллерию противника, но и перерезать "лисьи тропы", по которым украинская пехота выводит на позиции орудия и подвозит снабжение.

Несколько взводных опорников на этом направлении уже уничтожено, но о физическом контроле говорить пока рано, пишут военкоры.

Ранее сегодня появились сообщения, что под Артёмовском разбита одна из самых боеспособных бригад ВСУ.