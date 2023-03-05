Некоторые подразделения 30-й механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) понесли потери в 60 процентов и более от фактической численности в Артёмовске (Бахмуте).
Сейчас решается вопрос об отводе бригады в тыл на восстановление боеспособности. Об этом сообщает "Военная хроника".
Так, по данным издания, понесли тяжёлые потери танковый батальон, 2-й отдельный мотопехотный батальон "Горынь", медицинская рота и рота радиолокационной борьбы. Считавшаяся одной из самых боеспособных, бригада постепенно выходит из Артёмовска в район Часова Яра.
Ранее появились сообщения, что боевики ВСУ стали разрозненными группами покидать Бахмут.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.