RV: десантники ВС РФ возле Херсона ликвидируют позиции, оружие и технику ВСУ

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники уничтожают позиции ВСУ возле Херсона, нанося урон технике и личному составу. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

Бойцы ВДВ рассказали об эпизоде на Херсонском направлении.

С помощью беспилотника было зафиксировано движение на одном из подготовленных ВСУ опорных пунктов. После наблюдения военные выяснили, что в закопанном в землю автомобиле УАЗ хранятся боеприпасы, а рядом находится 82-мм миномёт и блиндаж с личным составом. По выявленным позициям был нанесён удар. Опубликованы соответствующие видеокадры.

Десантники разгромили блиндаж. Часть военных дислоцировалась.

После этого Киев оснастил блиндаж личным составом. Однако боевики были уничтожены.

"Мы были свидетелями, как завезли первой машиной людей, потом приехала вторая машина, видимо, начальство. Дали указания и в течение трёх минут уехали. Наблюдали, как вражеские карандаши передвигались за блиндажом, пытались успеть забежать в него, но первый снаряд чётко отработал по ним. Второй лёг неподалёку. Если присмотреться, то видно, как слева обвалилась плита в блиндаже. Движения прекратились", — комментирует российский десантник.

После этого он переместился на место приезда автомобиля УАЗ. Увидев восьмерых боевиков ВСУ, десантник навёл на них огонь.