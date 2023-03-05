РВ: солдаты ВСУ после боя в Артёмовске сняли с тел убитых сослуживцев каски и бронежилеты

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. Вооружённые силы Российской Федерации уничтожают противника. ВС Украины несут серьёзные потери.

Корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали, что военнослужащие киевского режима после сражений сняли с тел убитых побратимов кучу касок и бронежилетов. Опубликовано соответствующее видео. Это эпизод после всего лишь одного боя, в котором русская армия уничтожила немалое количество личного состава украинских войск.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают резервы из Харьковской области к Артёмовску из-за крупных потерь. Войска испытывают дефицит тяжёлых вооружений.