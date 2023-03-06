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Подоляка заявил, что ВСУ отводят войска из Артёмовска в Часов Яр

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Силовые структуры

В районе Артёмовска для ВСУ сложилась тяжёлая ситуация. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что была разбита 30-я механизированная бригада Украины. Она являлась одной из наиболее боеспособных частей. Также поражён второй отдельный мотопехотный батальон "Горынь".

Подоляка заявил, что ВСУ отводят войска из Артёмовска в Часов Яр

Войска противника постепенно выходят из Артёмовска на позиции в районе Часов Яра. Также туда пытаются прорваться подразделения территориальной обороны и нацгвардии, оказавшиеся брошенными в Артёмовске.

Армия Украины испытывают серьёзную нехватку тяжёлого вооружения, поэтому отряды вынуждены отходить из города почти без какого-либо огневого прикрытия.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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