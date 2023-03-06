В районе Артёмовска для ВСУ сложилась тяжёлая ситуация. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что была разбита 30-я механизированная бригада Украины. Она являлась одной из наиболее боеспособных частей. Также поражён второй отдельный мотопехотный батальон "Горынь".
Войска противника постепенно выходят из Артёмовска на позиции в районе Часов Яра. Также туда пытаются прорваться подразделения территориальной обороны и нацгвардии, оказавшиеся брошенными в Артёмовске.
Армия Украины испытывают серьёзную нехватку тяжёлого вооружения, поэтому отряды вынуждены отходить из города почти без какого-либо огневого прикрытия.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск.
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