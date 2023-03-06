В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. Вооружённые силы РФ уничтожают противника. Враг несёт серьёзные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что российские войска уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся сбежать из города.
В арсенале армии имеются квадрокоптеры, которые позволяют наводить и корректировать огонь артиллерии. Опубликованы видеокадры уничтожения колонны ВСУ. Ликвидированы четыре боевые машины пехоты и десяток боевиков.
Ранее сообщалось, что военнослужащие киевского режима после сражений сняли с тел убитых побратимов кучу касок и бронежилетов.
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Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.