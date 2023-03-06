РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. Вооружённые силы РФ уничтожают противника. Враг несёт серьёзные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что российские войска уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся сбежать из города.

В арсенале армии имеются квадрокоптеры, которые позволяют наводить и корректировать огонь артиллерии. Опубликованы видеокадры уничтожения колонны ВСУ. Ликвидированы четыре боевые машины пехоты и десяток боевиков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие киевского режима после сражений сняли с тел убитых побратимов кучу касок и бронежилетов.