РИА Новости: наступление ВСУ под угрозой

2:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское наступление может быть сорвано из-за затягивания поставок Киеву вооружений Западом. Союзники Украины пообещали передать ВСУ новую тяжёлую технику, так как их запасы практически исчерпаны.

Однако эксперты сомневаются в том, что эффект от данных поставок будет таким, какой ожидает Киев, пишет обозреватель РИА Новости Давид Нармания. Обслуживать такой "зоопарк" танков весьма сложно, так как необходимы и ремонтные бригады, и промежуточные звенья. Боеприпасы также вызывают вопросы, так как снаряды от "Абрамс" не подходят для танков "Леопард" и наоборот.

Ещё одна проблема, которая оттягивает наступление ВСУ, — это логистика. Транспортировка становится слишком долгой.

"Перемещение тяжёлой техники НАТО строго регламентировано. Французские грузовики не соответствуют немецким требованиям, поэтому "Леклерки" отправят по железной дороге. Маршрут получится более долгим. <…> Сперва машины, скорее всего, доставят на румынскую границу. Затем — на Украину, в обстановке строгой секретности: слишком крупная мишень", — пишет обозреватель в своём материале.

Он отметил, что того количества танков, которое прибудет на Украину, если они доедут, недостаточно, а от такого разнообразия техники вреда будет больше, чем пользы.

В зоне спецоперации замечены только польские Leopard, остальные страны тянут с поставками, ссылаясь на необходимость ремонта танков. США и вовсе заявили, что на передачу техники потребуется около года.

"Ком проблем, с которыми столкнулись союзники, продолжает расти. На самом деле для их решения достаточно лишь политической воли. Пока же, как язвительно отмечает New York Times, "поток танков, о котором говорили западные лидеры, больше похож на тоненькую струйку"", — заключил Нармания.