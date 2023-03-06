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РВ: бойцы РФ снова рассказали о жестоких пытках и издевательствах в украинском плену

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Силовые структуры

Российские военные, вызволенные из украинского плена, снова заявили об издевательствах и пытках. Видео публикуют корреспонденты "Русской Весны".

РВ: бойцы РФ снова рассказали о жестоких пытках и издевательствах в украинском плену

Один из военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что его били током и автоматным цевьём, отбивали пальцы и ноги.

Также украинские боевики оскорбляли и морально унижали русских солдат, били и пытали раненых.

Другой боец сообщил, что ему выбили зубы и сильно избили. С его телефона боевики угрожали близким, звонили матери и брату с требованием сотрудничать.

Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, полученная от бойцов информация будет доведена до сведения компетентных органов. Киевским боевикам придётся ответить за свои преступления.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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