РВ: бойцы РФ снова рассказали о жестоких пытках и издевательствах в украинском плену

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, вызволенные из украинского плена, снова заявили об издевательствах и пытках. Видео публикуют корреспонденты "Русской Весны".

Один из военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что его били током и автоматным цевьём, отбивали пальцы и ноги.

Также украинские боевики оскорбляли и морально унижали русских солдат, били и пытали раненых.

Другой боец сообщил, что ему выбили зубы и сильно избили. С его телефона боевики угрожали близким, звонили матери и брату с требованием сотрудничать.

Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, полученная от бойцов информация будет доведена до сведения компетентных органов. Киевским боевикам придётся ответить за свои преступления.