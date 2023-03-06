Российские военные, вызволенные из украинского плена, снова заявили об издевательствах и пытках. Видео публикуют корреспонденты "Русской Весны".
Один из военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что его били током и автоматным цевьём, отбивали пальцы и ноги.
Также украинские боевики оскорбляли и морально унижали русских солдат, били и пытали раненых.
Другой боец сообщил, что ему выбили зубы и сильно избили. С его телефона боевики угрожали близким, звонили матери и брату с требованием сотрудничать.
Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, полученная от бойцов информация будет доведена до сведения компетентных органов. Киевским боевикам придётся ответить за свои преступления.
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Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.