Российские военные в бою разбили группу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), а выживших захватили в плен. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны".
Всушники активно сопротивлялись и бросали гранаты в русских солдат, однако они, несмотря на это, сохранили человечность и вели себя достаточно спокойно, обещая бойцам противника возвращение домой. Раненым была оказана первая помощь.
По мнению репортёров, действие, скорее всего, происходит на фронте в районе Сватово-Кременной-Купянска.
Ранее в Сети появились кадры спасения русскими бойцами кота, который провалился в глубокий колодец.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.