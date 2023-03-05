РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные в бою разбили группу боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), а выживших захватили в плен. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны".

Всушники активно сопротивлялись и бросали гранаты в русских солдат, однако они, несмотря на это, сохранили человечность и вели себя достаточно спокойно, обещая бойцам противника возвращение домой. Раненым была оказана первая помощь.

По мнению репортёров, действие, скорее всего, происходит на фронте в районе Сватово-Кременной-Купянска.

Ранее в Сети появились кадры спасения русскими бойцами кота, который провалился в глубокий колодец.