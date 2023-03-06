Командир Новиков: ВСУ шокированы ударами бомб УПАБ-1500Б по Авдеевке

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

От штурма Авдеевки вся столица ДНР "ходит ходуном" из-за новых мощнейших планирующих бомб УПАБ-1500Б массой 1500 кг. Об этом заявил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Он отметил, что новые бомбы были представлены только в 2019 году. Сейчас они наносят разрушительные удары по опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении, указал командир.

"Бандеровцы в экстазе", — заявил Новиков в своём Telegram-канале.