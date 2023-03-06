От штурма Авдеевки вся столица ДНР "ходит ходуном" из-за новых мощнейших планирующих бомб УПАБ-1500Б массой 1500 кг. Об этом заявил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
Он отметил, что новые бомбы были представлены только в 2019 году. Сейчас они наносят разрушительные удары по опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении, указал командир.
"Бандеровцы в экстазе", — заявил Новиков в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.