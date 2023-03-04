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Россия начала применять на Украине новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б в 1500 кг

0:39
Силовые структуры

Российские Вооружённые силы начали применять в специальной операции на Украине новейшие мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 килограммов.

Россия начала применять на Украине новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б в 1500 кг

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Эти мощнейшие полуторатонные бомбы уже наносятся по укрепрайонам украинской армии в районе Авдеевки.

Управляемые бомбы УПАБ-1500В имеют инерциальную и спутниковую систему навигации и могут поражать высокозащищенные объекты. Сбрасывать самолёты ВКС России их могут даже в 40 километрах от цели.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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