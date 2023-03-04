Российские Вооружённые силы начали применять в специальной операции на Украине новейшие мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 килограммов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Эти мощнейшие полуторатонные бомбы уже наносятся по укрепрайонам украинской армии в районе Авдеевки.
Управляемые бомбы УПАБ-1500В имеют инерциальную и спутниковую систему навигации и могут поражать высокозащищенные объекты. Сбрасывать самолёты ВКС России их могут даже в 40 километрах от цели.
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