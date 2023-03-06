Baza: В Курской области солдат-срочник расстрелял двоих сослуживцев

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев, не ответивших на вопрос "Стой! Кто идёт?". Об этом пишет Baza со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошёл в в воинской части в Суджанском районе около границы с Украиной в ночь на 6 марта. Ефрейтор дежурил на КПП. Он заметил, как к воинской части приближаются два человека в военной форме. По уставу военнослужащий крикнул "Стой, кто идёт?", однако ему никто не ответил. Тогда солдат сделал предупредительный выстрел, а после открыл огонь на поражение.

Позже выяснилось, что ефрейтор расстрелял своих же сослуживцев. Один из них скончался на месте, а второй получил ранения и его экстренно доставили в больницу.

Уточняется, что солдаты отслужили в армии по 8 месяцев. Что они делали ночью за пределами воинской части и почему не отреагировали на окрик часового теперь предстоит выяснить военной прокуратуре.

Ранее расстрелявший сослуживцев солдат-срочник заявил о предвзятом отношении следствия.