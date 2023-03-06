Рогов заявил, что группировка ВСУ на Запорожском направлении достигла 30-32 тысяч боевиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ наращивают группировку войск на Запорожском направлении. Она составляет до 30-32 тысяч человек. Об этом проинформировал ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил наличие концентрации вражеских сил на границе Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ планируют перейти к активным боевым действиям.

"Если говорить о переброске, то 3,5 тысяч боевиков ВСУ были переброшены в город буквально за трое суток, это очень быстро", — сказал Рогов.

Ранее эксперт сообщал, что целью ударной группировки ВСУ является выход к Азовскому морю.