ВСУ наращивают группировку войск на Запорожском направлении. Она составляет до 30-32 тысяч человек. Об этом проинформировал ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он отметил наличие концентрации вражеских сил на границе Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ планируют перейти к активным боевым действиям.
"Если говорить о переброске, то 3,5 тысяч боевиков ВСУ были переброшены в город буквально за трое суток, это очень быстро", — сказал Рогов.
Ранее эксперт сообщал, что целью ударной группировки ВСУ является выход к Азовскому морю.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.