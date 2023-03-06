Глава совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев прокомментировал покушение на его жизнь. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и заявил, что никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию.
"Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию", — сказал Малофеев.
Также предприниматель уточнил, что с ним всё в порядке и он не пострадал.
Напомним, что 6 марта ФСБ России пресекла теракт против главы совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Его автомобиль был заминирован боевиком "Русского добровольческого корпуса".
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