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ФСБ РФ: предотвращено покушение на главу совета директоров "Царьграда" Малофеева

1:06
Силовые структуры

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на руководителя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ РФ: предотвращено покушение на главу совета директоров "Царьграда" Малофеева

Как пояснили в ФСБ, организатор преступления — член "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, участвующий в боях против ВС РФ на стороне киевского режима. Установлено, что все действия злоумышленника контролировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Капустин планировал взорвать машину Малофеева, прикрепив под неё самодельное взрывное устройство, подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве напомнили, что спецслужбы Украины намеревались убить главу совета директоров "Царьграда" точно таким же способом, как и российскую журналистку Дарью Дугину.

20 августа 2022 года дочь известного философа Александра Дугина погибла на Можайском шоссе в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы в результате взрыва автомобиля.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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