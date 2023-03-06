ФСБ РФ: предотвращено покушение на главу совета директоров "Царьграда" Малофеева

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Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на руководителя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ФСБ, организатор преступления — член "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, участвующий в боях против ВС РФ на стороне киевского режима. Установлено, что все действия злоумышленника контролировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Капустин планировал взорвать машину Малофеева, прикрепив под неё самодельное взрывное устройство, подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве напомнили, что спецслужбы Украины намеревались убить главу совета директоров "Царьграда" точно таким же способом, как и российскую журналистку Дарью Дугину.

20 августа 2022 года дочь известного философа Александра Дугина погибла на Можайском шоссе в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы в результате взрыва автомобиля.