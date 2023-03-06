Журналисты заявили, что чиновники в Европейском союзе намерены привлечь страны, которые не входят в состав объединения, к приобретению техники и боеприпасов для Киева.
"Брюссель собирается пригласить страны-"единомышленницы" присоединиться к схеме закупок", — отметили политики в плане по стимулированию поставок Украине, который изучили журналисты Pais.
В качестве примера такого государства в СМИ привели Норвегию. По словам западных чиновников, этот шаг позволит военной промышленности оптимизировать производство.
Ранее о плане помощи ВСУ со стороны Евросоюза рассказали в LeSoir.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.