Pais: Евросоюз планирует подключить не входящие в блок страны к закупкам боеприпасов для Украины

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты заявили, что чиновники в Европейском союзе намерены привлечь страны, которые не входят в состав объединения, к приобретению техники и боеприпасов для Киева.

"Брюссель собирается пригласить страны-"единомышленницы" присоединиться к схеме закупок", — отметили политики в плане по стимулированию поставок Украине, который изучили журналисты Pais.

В качестве примера такого государства в СМИ привели Норвегию. По словам западных чиновников, этот шаг позволит военной промышленности оптимизировать производство.

Ранее о плане помощи ВСУ со стороны Евросоюза рассказали в LeSoir.