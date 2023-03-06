По словам министра обороны США Ллойда Остина, Артёмовск, в котором не стихают кровопролитные бои, имеет не стратегическое, а больше символическое значение. Слова Остина цитирует агентство Рейтер.
"Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", — сказал Остин.
При этом глава Пентагона предпочёл воздержаться от каких-либо прогнозов относительно дальнейшей судьбы Артёмовска, и сроков перехода города под контроль российской армии.
Министр добавил, что взятие города ВС РФ вовсе не обязательно будет значить, что дальше СВО пойдёт по-другому.
"Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений", — добавил Остин.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.