Глава Пентагона Остин рассказал о символическом значении Артёмовска

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Артёмовск, в котором не стихают кровопролитные бои, имеет не стратегическое, а больше символическое значение. Слова Остина цитирует агентство Рейтер.

"Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", — сказал Остин.

При этом глава Пентагона предпочёл воздержаться от каких-либо прогнозов относительно дальнейшей судьбы Артёмовска, и сроков перехода города под контроль российской армии.

Министр добавил, что взятие города ВС РФ вовсе не обязательно будет значить, что дальше СВО пойдёт по-другому.

"Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений", — добавил Остин.