МК: Леонков заявил, что разведка не позволяет войскам ВС России уничтожать подвоз техники НАТО

3:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эпицентром спецоперации сейчас является Артёмовск (Бахмут), где уже не первую неделю идут ожесточённые бои. Украинские боевики уже практически в окружении и по последним данным их в городе около десяти тысяч.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что будет после Артёмовска и почему российские войска не уничтожают натовскую технику ещё на подходе.

"После Артёмовска у нас будет Краматорск, Славянск, Константиновка, Северск, Часов Яр и окружение Авдеевской группировки ВСУ. Сейчас многое зависит в реализации этих планов от весенней распутицы", — сказал эксперт в разговоре с "МК".

Он отметил, что в рядах ВСУ наблюдается проблема с квалифицированными кадрами, всё больше среди них становится иностранных наёмников, сейчас их зафиксировано много, как никогда.

Что касается военной техники Запада, она уже поступает на Украину, но в боях пока замечена не была. Это говорит о том, что она где-то концентрируется для выполнения определённой задачи. Может быть сформирован боевой кулак. Но такой бронетехнике необходим простор, а он есть только в Запорожье, считает Леонков.

Возникает логичный вопрос: почему Россия допускает возможность таких поставок и не уничтожает технику ещё на подвозе высокоточным оружием? Эксперт объяснил, что это зависит от работы разведки.

"Самое главное для высокоточного оружия — это данные разведки. Всё упирается в разведку. Если у вас есть достоверные и своевременные данные об обстановке и положении противника (их свежесть должна достигать 15-20 минут), то вы можете достигнуть результата высокоточным оружием. А если у вас таких данных нет, то это бесполезная трата дорогостоящих боеприпасов", — отметил Леонков.

С разведкой у ВС РФ есть определённые сложности, которые не получается решить быстро. Например, беспилотники, с помощью которых она ведётся, могут летать на расстояние до 50 километров, а дальше их сбивает противник. Если дрон поднялся на высоту 5-6 км — его сбивают ВСУ с помощью ЗРК. Если ниже четырёх километров — сбивают ПЗРК.

Сейчас вопрос разведки решается космическими силами и людьми, которые находятся в глубине территории украины. Они поставляют данные, рискуя своими жизнями. Но их информацию необходимо проверить, а это не десять и не 15 минут.

"Мониторинг наземной обстановки из космоса позволяет выявлять изменения наземных объектов. Мы ведь уже очень много объектов их инфраструктуры разрушили благодаря этому. И как бы они там ни пытались прятать концы, какие-то демаскирующие признаки всё равно есть. В результате происходит анализ и обработка этих данных, определяются цели и по ним наносится удары", — заключил Леонков.