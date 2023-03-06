Эпицентром спецоперации сейчас является Артёмовск (Бахмут), где уже не первую неделю идут ожесточённые бои. Украинские боевики уже практически в окружении и по последним данным их в городе около десяти тысяч.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что будет после Артёмовска и почему российские войска не уничтожают натовскую технику ещё на подходе.
"После Артёмовска у нас будет Краматорск, Славянск, Константиновка, Северск, Часов Яр и окружение Авдеевской группировки ВСУ. Сейчас многое зависит в реализации этих планов от весенней распутицы", — сказал эксперт в разговоре с "МК".
Он отметил, что в рядах ВСУ наблюдается проблема с квалифицированными кадрами, всё больше среди них становится иностранных наёмников, сейчас их зафиксировано много, как никогда.
Что касается военной техники Запада, она уже поступает на Украину, но в боях пока замечена не была. Это говорит о том, что она где-то концентрируется для выполнения определённой задачи. Может быть сформирован боевой кулак. Но такой бронетехнике необходим простор, а он есть только в Запорожье, считает Леонков.
Возникает логичный вопрос: почему Россия допускает возможность таких поставок и не уничтожает технику ещё на подвозе высокоточным оружием? Эксперт объяснил, что это зависит от работы разведки.
"Самое главное для высокоточного оружия — это данные разведки. Всё упирается в разведку. Если у вас есть достоверные и своевременные данные об обстановке и положении противника (их свежесть должна достигать 15-20 минут), то вы можете достигнуть результата высокоточным оружием. А если у вас таких данных нет, то это бесполезная трата дорогостоящих боеприпасов", — отметил Леонков.
С разведкой у ВС РФ есть определённые сложности, которые не получается решить быстро. Например, беспилотники, с помощью которых она ведётся, могут летать на расстояние до 50 километров, а дальше их сбивает противник. Если дрон поднялся на высоту 5-6 км — его сбивают ВСУ с помощью ЗРК. Если ниже четырёх километров — сбивают ПЗРК.
Сейчас вопрос разведки решается космическими силами и людьми, которые находятся в глубине территории украины. Они поставляют данные, рискуя своими жизнями. Но их информацию необходимо проверить, а это не десять и не 15 минут.
"Мониторинг наземной обстановки из космоса позволяет выявлять изменения наземных объектов. Мы ведь уже очень много объектов их инфраструктуры разрушили благодаря этому. И как бы они там ни пытались прятать концы, какие-то демаскирующие признаки всё равно есть. В результате происходит анализ и обработка этих данных, определяются цели и по ним наносится удары", — заключил Леонков.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.