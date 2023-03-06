Украинские военные жалуются, что их бросили в Артёмовске без поддержки и оружия

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам украинских военных, их бросили в Артёмовске без должной подготовки, со старым и неэффективным вооружением, и почти безо всякой поддержки. Отзывы украинских солдат передаёт издание Kyiv Independent.

"Украинские пехотинцы рассказали… о неподготовленных, плохо обученных батальонах, которые бросают в мясорубку на передовой", — сказано в материале.

ВСУшники заверили, что командование обещает им поддержку в течение получаса-часа, а по факту её приходится ждать часами под непрекращающимся огнём российской артиллерии.

"Мы ждем поддержку, поддержки нет. Они говорят нам…, вы получите поддержку через полчаса-час. Мы ждем семь часов", — рассказал один из бойцов.

Большие проблемы есть и у украинских миномётчиков в Артёмовске, которые жалуются на острую нехватку боеприпасов и необходимость пользоваться орудиями времён Второй Мировой войны, нанести удар из которых, по их словам, почти невозможно.

Как признаются сами украинские бойцы, имеющиеся в их распоряжении миномётные снаряды могут либо не достать до заданной цели, а если они туда и долетят, то часто не взрываются.