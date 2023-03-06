Армия Украины обстреляла село Муром в Белгородской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Муром.

По информации главы региона, ВСУ нанесли удары по центру населённого пункта и попали в социальные объекты. В результате происшествия никто не пострадал, отметил чиновник.

"Осколками снарядов изрешечён единственный в селе продуктовый магазин", — заявил руководитель области.

Он добавил, что глава округа Владимир Жданов должен открыть в Муроме во вторник, седьмого марта, автолавку, где местные жители смогут купить продукты.

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Вместе с этим Гладков сказал, что армия Украины повредила три частных домовладения и линию газоснабжения.

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Ранее губернатор Белгородской области сообщил о ракетной атаке ВСУ на Новый Оскол.