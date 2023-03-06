Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Муром.
По информации главы региона, ВСУ нанесли удары по центру населённого пункта и попали в социальные объекты. В результате происшествия никто не пострадал, отметил чиновник.
"Осколками снарядов изрешечён единственный в селе продуктовый магазин", — заявил руководитель области.
Он добавил, что глава округа Владимир Жданов должен открыть в Муроме во вторник, седьмого марта, автолавку, где местные жители смогут купить продукты.
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Вместе с этим Гладков сказал, что армия Украины повредила три частных домовладения и линию газоснабжения.
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Ранее губернатор Белгородской области сообщил о ракетной атаке ВСУ на Новый Оскол.
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