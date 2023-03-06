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Гладков: ВСУ ударили ракетами по Новому Осколу Белгородской области, один человек ранен

0:59
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили ракетную атаку на Новый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ ударили ракетами по Новому Осколу Белгородской области, один человек ранен

По его словам, на территории города сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что военные РФ сбили три ракеты ВСУ. Как пояснил Гладков, специалисты экстренных служб уточняют, есть ли последствия атаки на земле.

"Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки", — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что раненый передан медработникам. Кроме того, он подчеркнул: в Новом Осколе повреждены несколько зданий и линии электропередачи. К месту ЧП направлены аварийные бригады.

Ранее в Белгороде сбили сразу три дрона-камикадзе со взрывчаткой образца НАТО и поражающими элементами.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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