Гладков: ВСУ ударили ракетами по Новому Осколу Белгородской области, один человек ранен

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили ракетную атаку на Новый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на территории города сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что военные РФ сбили три ракеты ВСУ. Как пояснил Гладков, специалисты экстренных служб уточняют, есть ли последствия атаки на земле.

"Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки", — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что раненый передан медработникам. Кроме того, он подчеркнул: в Новом Осколе повреждены несколько зданий и линии электропередачи. К месту ЧП направлены аварийные бригады.

Ранее в Белгороде сбили сразу три дрона-камикадзе со взрывчаткой образца НАТО и поражающими элементами.