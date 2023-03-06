Спикер ВВСУ Игнат: не стоит спешить с выводами, что у ВС России заканчиваются ракеты

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начиная с лета, Киев не устаёт говорить, что у России заканчиваются ракеты. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат снова об этом сказал, но предостерёг от поспешных выводов по данному вопросу, так как ВС РФ будут работать над пополнением арсенала.

Он предположил, что Москва будет закупать снаряды, беспилотники и ракеты у третьих стран.

"Поэтому мы должны тоже усиливаться и усиливать собственную оборону. Как противоракетную, так и против дронов. Искать как можно больше источников предоставления Украине помощи", — считает Игнат.

Ранее спикер ВВСУ заявлял, что системы противовоздушной обороны не могут сбивать российские ракеты Х-22, которых у России сотни.