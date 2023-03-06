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Спикер ВВСУ Игнат: не стоит спешить с выводами, что у ВС России заканчиваются ракеты

0:48
Силовые структуры

Начиная с лета, Киев не устаёт говорить, что у России заканчиваются ракеты. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат снова об этом сказал, но предостерёг от поспешных выводов по данному вопросу, так как ВС РФ будут работать над пополнением арсенала.

Спикер ВВСУ Игнат: не стоит спешить с выводами, что у ВС России заканчиваются ракеты

Он предположил, что Москва будет закупать снаряды, беспилотники и ракеты у третьих стран.

"Поэтому мы должны тоже усиливаться и усиливать собственную оборону. Как противоракетную, так и против дронов. Искать как можно больше источников предоставления Украине помощи", — считает Игнат.

Ранее спикер ВВСУ заявлял, что системы противовоздушной обороны не могут сбивать российские ракеты Х-22, которых у России сотни.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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