Спикер ВВСУ Игнат: Россия имеет сотни ракет Х-22, которые ПВО Украины не может сбивать

В Киеве снова занялись гаданием о количестве имеющихся у России ракет. По мнению спикера командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрия Игната, в запасе у РФ могут быть сотни ракет Х-22, которые украинская ПВО пока не имеет возможности сбивать.

"Уничтожить Х-22 могут современные западные системы, такие, как Patriot и SAMP-T", — заявил спикер на брифинге.

Ранее Игнат заявлял, что массированный удар по Киеву 14 января был нанесён баллистическими иранскими ракетами или "Искандерами", которые недоступны для ПВО. Затем он изменил свою версию, предположив, что ракеты запускались с комплексов С-300 или С-400.