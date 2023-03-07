Киевская пропаганда начинает делать из расстрелянного солдата образ нового "героя Украины". Однако всё больше фактов указывают на то, что это постановка с несчастливым, к сожалению, для "актёра" финалом. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя появившееся вчера видео со странным расстрелом человека в форме украинской армии.
Непонятно до конца только то, кто именно был расстрелян — "свой" солдат ВСУ или всё-таки русский военнопленный, отметил аналитик.
Он считает, что вся правда может открыться уже сегодня. И разразится новый, далеко не первый для киевского режима скандал.
А пока уже "внештатный советник Зеленского" Алексей Арестович "отрабатывает" тему по полной, заключил эксперт.
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