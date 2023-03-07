Подоляка: киевская пропаганда начинает делать из расстрелянного солдата образ нового "героя Украины"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская пропаганда начинает делать из расстрелянного солдата образ нового "героя Украины". Однако всё больше фактов указывают на то, что это постановка с несчастливым, к сожалению, для "актёра" финалом. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя появившееся вчера видео со странным расстрелом человека в форме украинской армии.

Непонятно до конца только то, кто именно был расстрелян — "свой" солдат ВСУ или всё-таки русский военнопленный, отметил аналитик.

Он считает, что вся правда может открыться уже сегодня. И разразится новый, далеко не первый для киевского режима скандал.

А пока уже "внештатный советник Зеленского" Алексей Арестович "отрабатывает" тему по полной, заключил эксперт.