Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что вернулся на передовую после отравления

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о своём возвращении на передовую после отравления.

В эфире канала "Россия 24" он рассказал, что у него ещё остались проблемы со здоровьем. Однако Алаудинов всё равно принял решение вновь отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

"Не могу позволить себе находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы на передовой", — подчеркнул командир "Ахмата".

Он добавил, что намерен продолжить лечение прямо на линии боевого соприкосновения.

В феврале Алаудинову передали пакет с документами, который был пропитан химическим веществом с едким запахом. После отравления командира доставили в медучреждение. Вместе с ним в госпиталь попали его племянник и адъютант.