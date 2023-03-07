Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о своём возвращении на передовую после отравления.
В эфире канала "Россия 24" он рассказал, что у него ещё остались проблемы со здоровьем. Однако Алаудинов всё равно принял решение вновь отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).
"Не могу позволить себе находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы на передовой", — подчеркнул командир "Ахмата".
Он добавил, что намерен продолжить лечение прямо на линии боевого соприкосновения.
В феврале Алаудинову передали пакет с документами, который был пропитан химическим веществом с едким запахом. После отравления командира доставили в медучреждение. Вместе с ним в госпиталь попали его племянник и адъютант.
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