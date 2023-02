Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что вместе с ним отравились ещё два человека

Your browser does not support the audio element.

Помощник руководителя Чеченской Республики, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что вместе с ним химическом веществом отравились ещё два человека.

Он рассказал в эфире канала "Россия 1", что медики диагностировали признаки отравления у его племянника и адъютанта, которые дотрагивались до пакета с документами, пропитанного неизвестным веществом.

"Нас тут трое находится: один мой племянник, один адъютант и я", — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, другие люди не трогали отравленный пакет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Алаудинова. Как пояснил политик, командир "Ахмата" сразу почувствовал едкий запах, исходящий от пакета, поэтому оперативно обработал руки и носовую полость.

Пострадавший остаётся под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.