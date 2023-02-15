Помощник руководителя Чеченской Республики, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что вместе с ним химическом веществом отравились ещё два человека.
Он рассказал в эфире канала "Россия 1", что медики диагностировали признаки отравления у его племянника и адъютанта, которые дотрагивались до пакета с документами, пропитанного неизвестным веществом.
"Нас тут трое находится: один мой племянник, один адъютант и я", — подчеркнул Алаудинов.
По его словам, другие люди не трогали отравленный пакет.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Алаудинова. Как пояснил политик, командир "Ахмата" сразу почувствовал едкий запах, исходящий от пакета, поэтому оперативно обработал руки и носовую полость.
Пострадавший остаётся под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
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