Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Литовкин заявил о необходимости отрезать Украину от Польши
Профессор Кей: лишний ломтик шоколада в день доведёт до инсульта
Китайский профессор Вэнь Цибан: люди с пульсом 60 живут дольше всех
Политолог Кот: танки НАТО ринутся в обратном направлении, столкнувшись с "Арматой"
Эксперт: "Уделите 10 минут утренней зарядке, чтобы запустить обменные процессы"
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Европу передать ВСУ пылящиеся на складах танки
Литовкин призвал Россию освободить Украину до Винницы и Житомира
Александра Кокорина заметили в очереди в миграционном отделе на Кипре
Врач Сидельников: суточный мониторинг артериального давления выявит ишемическую болезнь

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что вместе с ним отравились ещё два человека

Силовые структуры

Помощник руководителя Чеченской Республики, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что вместе с ним химическом веществом отравились ещё два человека.

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что вместе с ним отравились ещё два человека

Он рассказал в эфире канала "Россия 1", что медики диагностировали признаки отравления у его племянника и адъютанта, которые дотрагивались до пакета с документами, пропитанного неизвестным веществом.

"Нас тут трое находится: один мой племянник, один адъютант и я", — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, другие люди не трогали отравленный пакет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Алаудинова. Как пояснил политик, командир "Ахмата" сразу почувствовал едкий запах, исходящий от пакета, поэтому оперативно обработал руки и носовую полость.

Пострадавший остаётся под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

России готовят ловушку?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Россию могут переименовать в Московию
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты Ольга Лебедева У рожденных 15 февраля Водолеев бурная фантазия Соломон Соловьев "Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Global Times: тяжёлое положение ВСУ вынудит США открыто вмешаться в конфликт на Украине
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Последние материалы
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что вместе с ним отравились ещё два человека
Ходаковский: ВСУ считают российский участок фронта у Угледара слабым и попытаются его прорвать
The Sun: полёт Ту-95М над Беринговым морем стал грозным сигналом Западу из-за Украины
Диетолог Соломатина: Омега-3 жирные кислоты улучшают работу мозга
Французский политик раскритиковал Залужного за иностранную недвижимость его дочери
Мучитель собственного народа: немцы уберут Шольца из политики
В Ростове-на-Дону ФСБ задержала притворившегося беженцем боевика "Азова"*
Нутрициолог: "Кетодиета противопоказана людям с заболеваниями печени и щитовидки"
Крючков призвал не верить сообщениям Украины о массовом бегстве людей из Крыма
Череватый: ВСУ могут отойти от Бахмута, чтобы выровнять линию обороны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников