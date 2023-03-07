В ночь на 7 марта войска ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Константиновке

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, нанося удары по территории Украины. В ночь на 7 марта русская армия поразила цели в Константиновке.

Отмечается, что удар был нанесён по командному пункту или штабу одного из украинских формирований. Как передаёт "Военное обозрение", в городе был большой пожар. Возгорание локализовали только к утру. Пострадавших в результате ракетного удара нет, повреждена газовая труба, которая стала причиной пожара.

Константиновка выступает важным пунктом сбора украинских подразделений, отводимых из Артёмовска. Сюда было эвакуировано командование нескольких бригад ВСУ.