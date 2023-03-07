Минобороны: опубликованы видеокадры уничтожения танками Т-90М "Прорыв" ВС РФ позиций войск ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, демонстрирующую работы российских танков Т-72БМ, Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". На кадрах боевые машины уничтожают позиции ВСУ.

Танки выезжают на рубежи и ведут огонь по противнику. Также продемонстрирована работа экипажа и автомата заряжения пушки внутри башни машины.

"Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар", — сообщили в ведомстве.

Во время выполнения боевой задачи разведчик, который корректировал стрельбу боевых машин, подвергся миномётному обстрелу, но продолжил работу. Он смог передать танкистам координаты орудий, из которых противник вёл огонь. В результате ВС РФ полностью уничтожили батарею противника.