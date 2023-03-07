Военкор Руденко: боевики ВСУ бегут из Бахмута, проламывая частный сектор

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео, снятое с коптера, на котором боевая машина пехоты (БМП-2) отступает из Бахмута (Артёмовска), двигаясь напролом через жилые постройки в частном секторе.

ВСУ предпочитают "прорываться" через городскую застройку, так как дорога, которая находится рядом, простреливается российскими силами, объяснил репортёр.

Ранее в Сети появились кадры грунтовой дороги на выезде из Артёмовска. На записи видно много уничтоженных и застрявших в грязи автомобилей.

О том, что у ВСУ начались большие проблемы с отступлением из Бахмута в сторону Часова Яра сообщила сегодня и "Военная хроника".